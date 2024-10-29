На рэпера Noize MC составили протокол за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении известного российского рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)). Об этом сообщили ТАСС в районном суде.

За это административное правонарушение рэп-исполнителю грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В конце мая стало известно, что Noize MC грозит уголовное дело в России. Отмечалось, что против музыканта возбудят уголовное дело за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.