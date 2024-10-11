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Стала известна сумма штрафов иноагентам в 2024 году

«Известия»: большинство иноагентов в России скрывают свой статус

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Большинство работающих в России иноагентов скрывают свой статус, не ставя маркировку на своих ресурсах. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что 31,6% иноагентов в России размещают материалы без указания о своем статусе. Маркировку на публикации ставят только 13,1%. В публикации отмечается, что в текущий момент в реестре министерства юстиций РФ содержатся сведения о 649 иноагентах, из которых 55,3% прекратили свою деятельность в информационном пространстве России.

В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что в 2024 году суд наложил на иностранных агентов, нарушающих законодательство о маркировке материалов, штрафы на сумму более 12,5 млн рублей. В прошлом году эта сумма составила 11,3 млн рублей.

Накануне Роскомнадзор назвал маркировку исполнителей-иноагентов в музыкальных сервисах требованием закона.

4 октября российские музыкальные сервисы начали маркировку исполнителей-иноагентов. По данным источника, Роскомнадзор будет внимательно следить за выполнением новых требований. Такая мера позволит слушателям решить, поддерживать ли того или иного певца из перечня.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов.

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