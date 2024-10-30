Экс-главу почтовой связи Ингушетии Калиматова обвиняют в восьми эпизодах мошенничества

Экс-глава управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия Магомед-Башир Калиматов обвиняется в восьми эпизодах хищений. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает ТАСС.

В них говорится, что Калиматов совершил восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Ему также предъявлено обвинение в создании преступного сообщества.

3 июня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела. Он подчеркнул, что вносит ясность в ситуацию вокруг своей семьи, чтобы избежать разных толкований.

24 мая Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал старшего брата главы республики Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве.

В тот же день сообщалось, что правоохранители задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова за получение взятки.

Ранее в Москве вынесли приговор высокопоставленному таможеннику за взятки.