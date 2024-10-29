В Москве вынесли приговор высокопоставленному таможеннику за взятки

В Москве Черемушкинский районный суд вынес приговор экс-начальнику отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Бычков С.А. признан виновным в <…> получении взятки в особо крупном размере», — отметили в судебной инстанции.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штрафом в размере 6 млн рублей. Бычков также лишен звания подполковник таможенной службы.

Его подельник, бывший подполковник таможенной службы Максим Медвидь признан виновным посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он осужден на 4 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В конце сентября Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС), которых заподозрили в «сливе» служебных данных за взятку. Один из них дал показания о том, что он был посредником при передаче денег другому.

Ранее стало известно об аресте замглавы минспорта Ростовской области по делу о взятке.