Суд арестовал старшего брата главы Ингушетии

Мещанский районный суд Москвы арестовал на старшего брата главы республики Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Согласно информации суда, о заключении Калиматова под стражу ходатайствовало следствие.

В материале отмечается, что ранее Калиматов ранее руководил региональным филиалом «Почты России». Некоторое время назад в доме главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищении средств в региональном Пенсионном фонде России (ПФР), говорится в публикации.

Незадолго до этого правоохранители задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова за получение взятки.

Перед этим Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взяточничестве.

Ранее в Ингушетии заявили о попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.