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Запашный призвал наказать виновных в нападении пантеры на ребенка в Ангарске

Запашный: виновных в нападении пантеры на ребенка в Ангарске должны наказать

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РИА Новости

Нападение цирковой пантеры на ребенка в Ангарске стало следствием грубого нарушения техники безопасности. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил известный дрессировщик Эдгард Запашный.

Он подчеркнул, что ребенок не должен был контактировать с опасным хищным животным, так как это является угрозой для жизни. Дрессировщик призвал правоохранительные органы провести жесткое расследование происшедшего инцидента и выявить виновных. Кроме того, необходимо проверить цирк шапито и выявить все нарушения в его деятельности. Запашный отметил, что у цирка шапито может быть отозвана лицензия.

29 октября стало известно, что мальчик, который пострадал после нападения пантеры, находится под наблюдением врачей. Состояние трехлетнего ребенка оценивают как средней степени тяжести.

Инцидент произошел на представлении прибывшего в город с гастролями цирка шапито «Дикий драйв». Ребенка привел в цирк отец. Когда они делали фото с пантерой, хищник набросился на мальчика. В результате ребенок получил раны на ноге и голове, сейчас он в больнице. Ему наложили пять швов. В происшедшем разбирается Следственный комитет, расследование находится под контролем прокуратуры.

Ранее дрессировщик Запашный отказался дрессировать переодевшихся в хищников квадроберов.

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