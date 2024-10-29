Стало известно о состоянии мальчика, на которого в цирке напала пантера

Мальчик, который пострадал после нападения пантеры, находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.

Сейчас состояние трехлетнего ребенка оценивают как средней степени тяжести. Специалисты оказывают ему необходимую помощь.

До этого сообщалось, что мальчик оказался рядом с пантерой в момент, когда его отец был рядом. По данным источников, отец отвел сына по знакомству в цирк, где тот мог сфотографироваться с дикими животными.

Для съемок клетку с пантерой открыли, и хищник напал на ребенка. В результате посетитель получил травмы лица, головы, спины, рук и ног.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Ситуацию контролируют в прокуратуре.

В цирке тем временем заявили, что в программе нет пантер. По мнению представителей организации, новость распространяют люди, которые не хотят видеть в цирках животных.

Ранее в Госдуме объяснили, почему запретить животных в цирках будет непросто.