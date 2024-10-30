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Выживший в Охотском море путешественник вернулся в Бурятию

Выживший во время дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин вернулся в Бурятию

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МЧС России

Выживший во время 67-дневного дрейфа в Охотском море путешественник Михаил Пичугин вернулся из Магадана на родину в Бурятию. Об этом сообщает ТАСС.

Пичугин прибыл в Улан-Удэ утренним авиарейсом. В аэропорту его встретили родные и близкие.

29 октября в минздраве Магаданской области сообщили, что Пичугина выписали из больницы, он отправляется домой. Опасений по состоянию его здоровья у врачей нет.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.

Ранее врач рассказала, как мог выжить дрейфовавший в Охотском море путешественник.

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