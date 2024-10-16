Врач рассказала, как мог выжить застрявший в Охотском море турист

Дрейфовавший 67 дней в море турист Михаил Пичугин мог выжить благодаря грамотному распределению запаса провизии и доступу к рыбе. Об этом РИА Новости рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Она предположила, что Пичугин мог иметь доступ к рыбе и морской воде, которую при правильной обработке можно пить. В море с помощью подручных средств он мог фильтровать морскую воду или собирать дождевую, что спасало туриста от обезвоживания.

Ограниченное потребление пищи также могло помочь снизить скорость обмена веществ, позволяя телу функционировать на минимуме, объяснила врач.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. За время своего дрейфа мужчина потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее спасатель объяснил, почему застрявший в Охотском море мужчина выжил.