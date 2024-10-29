Выжившего в Охотском море путешественника выписали из больницы

Путешественника Михаила Пичугина, который выжил во время 67-дневного дрейфа на лодке в Охотском море, выписали из больницы, он отправляется домой. Об этом сообщили ТАСС в минздраве Магаданской области.

В министерстве рассказали, что в эти минуты Пичугин выписывается из Магаданской областной больницы и выезжает в аэропорт, откуда направится домой в Улан-Удэ.

Опасений по состоянию его здоровья у врачей нет, отметили в минздраве.

Заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова сообщила, что Пичугину предложат пройти необходимую реабилитацию.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.

Ранее врач рассказала, как мог выжить дрейфовавший в Охотском море путешественник.