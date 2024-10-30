В российском регионе спасли вылезшую на карниз высотного дома женщину

Сотрудники МЧС России спасли женщину, которая вылезла на карниз высотного жилого дома в поселке Васильково в Калининградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС.

По информации ведомства, женщина стояла на карнизе третьего этажа. На место прибыли спасатели МЧС. Они при помощи альпинистского снаряжения затащили ее обратно в квартиру. Там женщину уже ждали врачи и полицейские.

27 октября стало известно, что в Подмосковье мужчина упал с третьего этажа, убегая от вернувшегося домой мужа любовницы.

16 сентября сообщалось, что жительница Владивостока, выпавшая с шестого этажа многоэтажки, кричала, что была закрыта в квартире 15 дней. По данным Telegram-канала «Новости Приморья», о девушке, которая просит помощи в одной из квартир во Владивостоке, в полицию сообщили очевидцы. Неизвестная повесила на окне надпись «SOS», а вечерами подавала сигналы фонариком. 16 сентября женщине удалось выбраться на карниз окна, но она не удержалась и упала.

Ранее в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото.