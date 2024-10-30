Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе спасли вылезшую на карниз высотного дома женщину

Под Калининградом сотрудники МЧС спасли вылезшую на карниз 3-го этажа женщину

close
МЧС России

Сотрудники МЧС России спасли женщину, которая вылезла на карниз высотного жилого дома в поселке Васильково в Калининградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС.

По информации ведомства, женщина стояла на карнизе третьего этажа. На место прибыли спасатели МЧС. Они при помощи альпинистского снаряжения затащили ее обратно в квартиру. Там женщину уже ждали врачи и полицейские.

27 октября стало известно, что в Подмосковье мужчина упал с третьего этажа, убегая от вернувшегося домой мужа любовницы.

16 сентября сообщалось, что жительница Владивостока, выпавшая с шестого этажа многоэтажки, кричала, что была закрыта в квартире 15 дней. По данным Telegram-канала «Новости Приморья», о девушке, которая просит помощи в одной из квартир во Владивостоке, в полицию сообщили очевидцы. Неизвестная повесила на окне надпись «SOS», а вечерами подавала сигналы фонариком. 16 сентября женщине удалось выбраться на карниз окна, но она не удержалась и упала.

Ранее в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами