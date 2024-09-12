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В Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото

Baza: в Москве школьница делала фото и выпала из окна пятого этажа

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В московском микрорайоне Щукино 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября. Около двух часов ночи из окна квартиры на пятом этаже выпала 13-летняя школьница, прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе со школьницей находилась ее сестра. По предварительной информации, девочка пыталась сделать фото, открыла окно, не удержалась и упала с большой высоты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее в Уфе ребенок выпал из окна и получил серьезные травмы, пока взрослые пили чай.

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