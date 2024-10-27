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В Подмосковье мужчина выпал из окна, убегая от вернувшегося домой супруга любовницы

РЕН ТВ: в Люберцах мужчина упал с третьего этажа, убегая от мужа своей любовницы

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РИА Новости

В Подмосковье мужчина упал с третьего этажа, убегая от вернувшегося домой мужа любовницы, сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в Люберцах 26 октября. Накануне девушка отмечала в ресторане свой день рождения, ночью ее оттуда забрал любовник и отвез домой. По словам источника, ее законный супруг находился в это время у друзей и возвращаться к себе не собирался.

Мужчина пришел домой под утро и позвонил в квартиру. Застигнутый врасплох любовник его жены решил сбежать через окно, но сорвался и упал на землю. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В сентябре девушка, написавшая SOS на окне многоэтажки во Владивостоке, выпала с шестого этажа. Вечерами она подавала сигналы фонариком и утверждала, что ее уже 15 дней насильно удерживают в квартире.

Ранее запертая мужем в квартире москвичка выпала с балкона, спускаясь по простыне.

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