В Подмосковье мужчина выпал из окна, убегая от вернувшегося домой супруга любовницы

В Подмосковье мужчина упал с третьего этажа, убегая от вернувшегося домой мужа любовницы, сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в Люберцах 26 октября. Накануне девушка отмечала в ресторане свой день рождения, ночью ее оттуда забрал любовник и отвез домой. По словам источника, ее законный супруг находился в это время у друзей и возвращаться к себе не собирался.

Мужчина пришел домой под утро и позвонил в квартиру. Застигнутый врасплох любовник его жены решил сбежать через окно, но сорвался и упал на землю. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В сентябре девушка, написавшая SOS на окне многоэтажки во Владивостоке, выпала с шестого этажа. Вечерами она подавала сигналы фонариком и утверждала, что ее уже 15 дней насильно удерживают в квартире.

Ранее запертая мужем в квартире москвичка выпала с балкона, спускаясь по простыне.