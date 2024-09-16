«Я 15 дней тут закрыта»: очевидец рассказал о девушке, выпавшей с шестого этажа во Владивостоке

Жительница Владивостока, выпавшая с шестого этажа многоэтажки, кричала, что была закрыта в квартире 15 дней. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец происшествия Сергей.

«Видел в новостях (о девушке, написавшей «SOS» на окне — «Газета.Ru»), и как раз проезжал мимо. Хотели плед предложить свой, чтобы натянуть. Когда подошли, она кричала соседу в окно: «Я не хозяйка квартиры», «Я бы уже все решила...», «Я 15 дней тут закрыта...» Полицейский сказал, что при попытке пилить входную дверь [в квартиру], она лезет в окно. Потом с ней через соседнее окно разговаривал медик. Как показалось, все стихло. Я собирался уезжать и увидел пожарную лестницу, которая туда поехала. Вернулся. Девушка, свесив одну ногу за окно, что-то кричала, но из-за гула машин было неразборчиво», — сообщил Сергей.

По его словам, у дома все это время дежурили оперативные службы, пытаясь помочь просившей о помощи. Но девушка выбралась на карниз окна, не удержалась и упала с высоты шестого этажа.

«В какой-то момент девушка скрылась за шторкой, и пожарные приняли решение быстро развернуть лестницу, чтобы избежать инцидента. Но она, увидев их, выбросила в окно связку из чего-то: одежда, простыни. Специалисты всеми силами ее уговаривали не вылезать из окна, но, увы», — пояснил Сергей.

По данным Telegram-канала «Новости Приморья», о девушке, которая просит помощи в одной из квартир во Владивостоке, в полицию сообщили очевидцы. Неизвестная повесила на окне надпись «SOS», а вечерами подавала сигналы фонариком. 16 сентября женщине удалось выбраться на карниз окна, но она не удержалась и упала.

На место были направлены сотрудники полиции и спасатели МЧС. Подробности о ее состоянии неизвестны.

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