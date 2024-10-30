Нарколог рассказал, почему девушка впала в кому из-за алкогольного опьянения

Выпившая 20 шотов за один раз в баре «Руки вверх» девушка попала в кому из-за того, что у нее не сработал рвотный рефлекс после сильной алкогольной интоксикации. Об этом сообщил Life нарколог Алексей Казанцев.

По словам врача, в 20 шотах содержится 1 литр алкоголя, который является токсином и, вызывая отравление, воздействует на сосудодвигательный и дыхательный центры. То, что у девушки не сработал рвотный рефлекс, по словам Казанцева, связано с тем, что у нее уже выработалась первая стадия алкоголизма.

«Это не только пищевой продукт, но и токсин, который убивает клетки головного мозга, приводит к отеку легких, отеку головного мозга и внезапной остановке сердца на фоне фибрилляции предсердий либо желудочков»», — подчеркнул врач.

До этого мужчина из США отказался на 1000 дней от алкоголя и поделился ощущениями.

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