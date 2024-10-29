Москвичка на спор выпила 20 шотов в баре и впала в кому

В московском баре «Руки Вверх!» посетительница на спор выпила два десятка шотов, после чего потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в баре на Тверской улице, 24-летняя девушка подряд выпила 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Посетители не верили, что москвичка сможет осилить такое количество алкоголя, и она сделала это на спор.

После выпитого девушке стало плохо, она упала и потеряла сознания. На место была вызвана бригада скорой помощи, медики около часа пытались привести пострадавшую в чувство, после чего в состоянии комы госпитализировали в реанимацию.

До этого сообщалось, что в Иркутске спасли подростка, на спор выпившего литр самогона. Когда школьник пришел в себя, он рассказал, что поспорил с друзьями и на спор выпил литр самогона. Мальчик расстроился, что проиграл пари — по его условиям он должен был выпить не один, а два литра спиртосодержащей продукции.

Ранее россиянин поспорил, что отожмется 240 раз, и на 239-м отжимании получил инфаркт.