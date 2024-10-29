Российский губернатор назвал «либеральным» запрет продавать алкоголь 22 часа в сутки

Решение продавать алкоголь только два часа в будние дни не нарушит права и свободы жителей Вологодской области. Об этом «Газете.Ru» заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Он назвал ограничение продажи спиртного «либеральным режимом», который не нарушит образ жизни граждан.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что законопроект не запретит, а ограничит розничную продажу алкогольной продукции в Вологодской области. То, что мы предлагаем, по моему глубокому убеждению, является абсолютно щадящим, либеральным режимом, это полное соблюдение прав и свобод человека. Законопроект не нарушает образ жизни и, к сожалению, бытовые привычки наших граждан. Да, к сожалению, потому что так называемое потребление стало нормой жизни, неотъемлемым атрибутом жизнедеятельности наших уважаемых и дорогих земляков», — сказал он.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням и праздничным дням. С момента принятия закона жители региона смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, а также в выходные и некоторые праздники: новогодние каникулы, День защитника отечества, 8 Марта и День Победы.

В свою очередь, 1 сентября, 1 Мая, в День российского студенчества, День защиты детей и День России продажа спиртного будет запрещена полностью. Кроме того, алкоголь нельзя будет купить в день последнего звонка и день выдачи аттестатов. При этом в барах, ресторанах и гостиницах покупать напитки можно будет в обычном режиме.

Ожидается, что в случае поддержки инициативы региональной Думой новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал такое решение необходимым, поскольку за год рост заболеваемости алкоголизмом в регионе вырос на 30%, а в федеральном рейтинге трезвости Вологодчина занимает «позорное» 71 место.

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