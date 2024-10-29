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Жуков об инциденте в баре «Руки Вверх!»: «Бывает с абсолютно любым»

Певец Жуков заявил, что готов перевести перепившую москвичку в платную палату

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Пресс-служба ТНТ

Певец Сергей Жуков назвал «неприятным» инцидент с москвичкой Татьяной, которая впала в кому после выпитых двух десятков шотов в баре «Руки Вверх!». Его слова передает Telegram-канал Mash.

Музыкант признался, что на фоне случившегося сильно переживает бармен заведения. Жуков считает, что остановить девушку должны были друзья, а не сотрудник. Также артист рассказал, что Татьяна вышла из комы. Певец выразил готовность перевести девушку в платную палату.

«Вся наша команда находится на контакте с подругой девушки. Это бывает с абсолютно любым человеком, который не рассчитал свои силы», — заявил Жуков.

Накануне стало известно, что 24-летняя посетительница бара «Руки Вверх!» на спор выпила подряд 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом. После выпитого девушке стало плохо, она упала и потеряла сознания. На место была вызвана бригада скорой помощи, медики около часа пытались привести пострадавшую в чувство, после чего в состоянии комы госпитализировали в реанимацию.

После случившегося в заведении ввели лимит на количество алкоголя для одного посетителя.

Ранее победивший рак певец Владимир Левкин сообщил об операции.

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