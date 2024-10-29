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Следователи начали проверку после отравления курсантов в Ставропольском крае

СК РФ начал проверку по факту отравления курсантов в Ставропольском крае

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РИА Новости

Следственный комитет начал проверку по факту отравления курсантов филиала Краснодарского университета МВД России в Ставропольском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

Проверка организована по статье 238 уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В ведомстве уточнили, что ситуация находится на личном контроле у руководства краевого управления Следственного комитета.

О массовом отравлении курсантов стало известно вечером 29 октября. Как писала газета «Известия», соответствующие симптомы выявили у 22 первокурсников.

Позднее в пресс-службе Краснодарского университета МВД России заявили, что студенты, попавшие в больницу после массового отравления, находятся в удовлетворительном состоянии. Уточнялось, что всего были госпитализированы 23 человека — их направили в краевую инфекционную больницу для необходимых обследований.

Ранее школьники на Камчатке позавтракали блинами с сальмонеллой.

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