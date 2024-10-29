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Стали известны детали о состоянии отравившихся курсантов университета МВД в Ставрополе

В Ставрополе рассказали о состоянии отравившихся курсантов университета МВД

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Depositphotos

Студенты из Ставрополя, попавшие в больницу после массового отравления, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД России.

Недомогание, по данным источника, учащиеся почувствовали утром 29 октября. Всего госпитализировали 23 человека, их направили в краевую инфекционную больницу, где специалисты проведут все необходимые обследования.

«Самочувствие у всех курсантов удовлетворительное», – поделились в пресс-службе.

Ранее сообщалось об отравлении 22 первокурсников. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

На ситуацию обратили внимание и в прокуратуре. Там организовали проверку по факту отравления курсантов.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, учащиеся почувствовали себя плохо после завтрака, всем пострадавшим от 17 до 19 лет.

Ранее школьники на Камчатке позавтракали блинами с сальмонеллой.

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