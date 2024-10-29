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В филиале университета МВД произошло массовое отравление курсантов

«Известия»: 22 курсанта вуза МВД доставили в больницу Ставрополя с отравлением

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Массовое отравление студентов произошло в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД РФ в Ставрополе. Курсантов доставили в приемное отделение инфекционной больницы в Ставрополе, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
«Известий».

По его данным, симптомы отравления выявлены у 22 первокурсников. Выясняются все обстоятельства случившегося.

При этом минздрав Ставропольского края сообщил, что днем 29 октября в ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» доставлен и госпитализирован 21 курсант. Все пациенты находятся в стабильном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

13 октября массовое отравление произошло на Камчатке — более 35 школьников, которые питались в столовой школы №1 города Елизово, госпитализировали. В ходе проверки в яичной смеси, из которой готовили блины для столовой, обнаружили сальмонеллу.

До этого сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» — у съевших его началась диарея, тошнота, боль в животе. Позже стало известно о десятках отравившихся зефиром «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». Фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США случилось массовое отравление в McDonald's.

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