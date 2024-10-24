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Пьяный москвич вышел из вагона в метро и начал угрожать машинисту пистолетом

В Москве пьяный пассажир метро угрожал машинисту пистолетом

В Москве пьяный 43-летний пассажир метро вышел из вагона и стал угрожать машинисту пистолетом. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации официального представителя, инцидент произошел в темное время суток на станции метро «Люблино». Один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел из вагона и подошел к кабине машиниста. Мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать сотруднику.

Другой пассажир, ставший очевидцем произошедшего, обратился в полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали агрессора и доставили его в отдел. Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось, как машинист управляет составом. Москвич разозлился и решил пригрозить ему предметом, который, по его словам, является детской игрушкой. Однако правоохранители отправили пистолет на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а также составлен административный протокол. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.

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