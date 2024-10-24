Конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией

В Москве конфликт двух мужчин возле метро закончился поножовщиной и госпитализацией. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел около станции метро «Молодежная». Между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку — причины ссоры не уточняются. В какой-то момент один из оппонентов достал из заднего кармана джинсов нож и дважды пырнул противника.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили вред, причиненный его здоровью, как тяжкий. Подробной информации о состоянии мужчины не поступало.

Сообщается, что нападавшему предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в столичной прокуратуре.

Ранее воспитательницу детского сада из Петербурга заподозрили в поножовщине.