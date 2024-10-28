Россиянин угрожал сотруднику метро в Москве пистолетом, требуя пропустить его бесплатно

В Москве пьяный 23-летний мужчина угрожал сотруднику метро пистолетом и требовал пропустить его бесплатно. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, мужчина употребил спиртное и отправился в метро. Там он не захотел оплачивать проезд и стал требовать от охранника, чтобы тот пропустил его бесплатно. После отказа он достал аэрозольный пистолет и направил его на сотрудника, угрожая ему физическим устранением.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Привлечение злоумышленника к ответственности находится на контроле прокуратуры столичного метрополитена.

До этого пьяный 43-летний пассажир московского метро вышел из вагона и стал угрожать машинисту пистолетом. Он объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось, как сотрудник управляет составом.

Ранее в Петербурге пьяный молодой человек открыл стрельбу по знакомому около метро.