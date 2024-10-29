Иностранные журналисты незаконно проникли в курское приграничье

Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном материале сказано, что 26 октября корреспондентам издания удалось незаконно пересечь российскую границу и взять интервью у неназванного представителя Государственной пограничной службы Украины, а также солдат 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области.

«Материал о поездке был опубликован на сайте Pais ее журналистом Кристианом Сегурой», — говорится в сообщении.

9 октября стало известно, что зарубежный журналист Оз Катерджи незаконно посетил Курскую область. Материал о своей поездке в российский регион мужчина, занимающийся фрилансом, опубликовал в американском журнале Foreign Policy.

1 октября британская газета The Telegraph выпустила материал о незаконной поездке журналиста Джеймса Раштона в Курскую область. Мужчина пересек российскую границу в сопровождении солдат ВСУ, которые довезли его до города Суджи.

Ранее в РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении ряда иностранных журналистов.