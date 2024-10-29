Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранные журналисты незаконно проникли в курское приграничье

Журналисты газеты Pais незаконно побывали в Курской области и пообщались с ВСУ

close
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном материале сказано, что 26 октября корреспондентам издания удалось незаконно пересечь российскую границу и взять интервью у неназванного представителя Государственной пограничной службы Украины, а также солдат 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области.

«Материал о поездке был опубликован на сайте Pais ее журналистом Кристианом Сегурой», — говорится в сообщении.

9 октября стало известно, что зарубежный журналист Оз Катерджи незаконно посетил Курскую область. Материал о своей поездке в российский регион мужчина, занимающийся фрилансом, опубликовал в американском журнале Foreign Policy.

1 октября британская газета The Telegraph выпустила материал о незаконной поездке журналиста Джеймса Раштона в Курскую область. Мужчина пересек российскую границу в сопровождении солдат ВСУ, которые довезли его до города Суджи.

Ранее в РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении ряда иностранных журналистов.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами