Двое западных журналистов незаконно посетили Курскую область

Зарубежный журналист Оз Катерджи незаконно посетил Курскую область. Материал о своей поездке в российский регион мужчина, занимающийся фрилансом, опубликовал в американском журнале Foreign Policy.

Из статьи следует, что корреспондент незаконно пересек границу РФ в середине сентября 2024 года. Его сопровождала группа людей, которые должны были передать внедорожники и дроны бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам мужчины, в том числе он побывал в городе Судже.

За последнее время территорию Курской области нелегально посетил и журналист итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези, о чем сообщается на сайте издания. В статье уточняется, что корреспондент вместе с украинскими солдатами также побывал в городе Судже.

1 октября британская газета The Telegraph выпустила материал о незаконной поездке журналиста Джеймса Раштона в Курскую область. Мужчина пересек российскую границу в сопровождении солдат ВСУ, которые довезли его до города Суджи. При этом корреспондент подчеркнул, что стал одним из немногих представителей СМИ, которых украинские военные согласились сопроводить до этого населенного пункта.

Ранее в РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении ряда иностранных журналистов.