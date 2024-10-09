Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое западных журналистов незаконно посетили Курскую область

Foreign Policy выпустил статью о незаконной поездке журналиста Катерджи в Суджу

close
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Зарубежный журналист Оз Катерджи незаконно посетил Курскую область. Материал о своей поездке в российский регион мужчина, занимающийся фрилансом, опубликовал в американском журнале Foreign Policy.

Из статьи следует, что корреспондент незаконно пересек границу РФ в середине сентября 2024 года. Его сопровождала группа людей, которые должны были передать внедорожники и дроны бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам мужчины, в том числе он побывал в городе Судже.

За последнее время территорию Курской области нелегально посетил и журналист итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези, о чем сообщается на сайте издания. В статье уточняется, что корреспондент вместе с украинскими солдатами также побывал в городе Судже.

1 октября британская газета The Telegraph выпустила материал о незаконной поездке журналиста Джеймса Раштона в Курскую область. Мужчина пересек российскую границу в сопровождении солдат ВСУ, которые довезли его до города Суджи. При этом корреспондент подчеркнул, что стал одним из немногих представителей СМИ, которых украинские военные согласились сопроводить до этого населенного пункта.

Ранее в РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении ряда иностранных журналистов.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами