ФСБ возбудила дела на иностранных журналистов за незаконное пересечение границы РФ

ФСБ заявила, что на двух американских репортеров и румынского журналиста завели уголовные дела за незаконное пересечение госграницы РФ в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, дела возбудили в отношении корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.

Всего с 17 августа за уголовные дела возбудили в отношении 12 иностранных журналистов, отметили в ФСБ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

25 сентября стало известно, что журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно побывала в Курской области. По итогам поездки она опубликовала материал на своем сайте. В публикации телеканала указали, что Трент и «небольшая группа журналистов» пересекли российскую границу, чтобы попасть в несколько деревень Курской области. Представителей СМИ сопровождали солдаты ВСУ.

В конце августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы России дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. По ее словам, в нарушении закона были замечены репортеры из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

Ранее в Госдуме раскритиковали работу западных журналистов в Курской области.