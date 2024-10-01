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Западный журналист незаконно посетил Курскую область от имени британской газеты

Telegraph выпустила статью незаконно попавшего в Курскую область журналиста

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Британская газета The Telegraph выпустила материал, сделанный журналистом Джеймсом Раштоном, который незаконно посетил Курскую область. Статья репортера размещена на сайте издания.

В материале говорится, что Раштон пересек российскую границу в сопровождении бойцов ВСУ, которые довезли его до города Суджи, оккупированного украинскими войсками. По словам, журналистам он был одним из немногих репортеров, кого солдаты решили доставить в населенный пункт.

Информации о том, что Раштон находится в штате сотрудников The Telegraph нет. Согласно его профилю в соцсети LinkedIn, журналист предпочитает заниматься внештатным фрилансом, работая с такими СМИ, как Times, Sky News и другие.

25 сентября стало известно, что журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно побывала в Курской области. По итогам поездки она опубликовала материал. В публикации телеканала указали, что Трент и «небольшая группа журналистов» пересекли российскую границу, чтобы попасть в несколько деревень Курской области. Представителей СМИ сопровождали солдаты ВСУ.

По данным ФСБ от 27 сентября, уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов, которые незаконно побывали в Курской области. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в России объявили в розыск журналистов, посетивших Курскую область вместе с ВСУ.

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