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В Киеве демонтируют памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

«Страна.ua»: в Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

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РИА «Новости»

В столице Украины вскоре демонтируют памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Об этом со ссылкой на депутата Киевского городского совета Людмилу Ковалевскую сообщает издание «Страна.ua».

По словам депутата, предложение уже поддержала рабочая группа по декоммунизации.

В случае если Горсовет примет соответствующее решение, в Киеве исчезнут памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске (рядом с музеем писателя) и памятник Анне Ахматовой в Городском саду. Об их дальнейшей судьбе не сообщается. Установленный в том же Городском саду памятник Михаилу Глинке будет демонтирован и перенесен на хранение как «имеющий национальное значение».

Снос памятников проводится в рамках кампании по декоммунизации, под удар могут попасть все монументы, которые так или иначе связаны с Россией или СССР. Соответствующий закон действует на Украине с 2015 года.

24 сентября сообщалось, что в власти Одессы приняли решение о сносе 19 памятников российским деятелям культуры, в числе которых Александр Пушкин, Максим Горький, Владимир Высоцкий и Исаак Бабель.

Ранее в Харькове снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

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