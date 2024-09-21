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В Харькове снесли памятник героям «Двенадцати стульев»

В Харькове снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»

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В Харькове демонтировали памятник основным героям романа «Двенадцать стульев», созданного одесскими писателями Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«В Харькове убрали скульптуры персонажей произведения «12 стульев», написанного уроженцами Одессы. На улице Ярослава Мудрого были сняты статуи Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и Эллы Щукиной. Вероятнее всего, это произошло в рамках процесса деколонизации», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Роман «Двенадцать стульев» был написан в конце 1920-х годов и стал классикой русской литературы.

До этого украинские власти переименовали ряд улиц в Одессе, в том числе улицу Ильфа и Петрова.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и изменение топонимов, связанных с советским прошлым. В частности, только в Ужгороде в мае этого года было изменено 10 названий улиц.

21 марта 2023 года Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

Ранее сообщалось, что украинское село переименуют в рамках борьбы с имперской политикой.

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