В Харькове снесли памятник героям «Двенадцати стульев»

В Харькове демонтировали памятник основным героям романа «Двенадцать стульев», созданного одесскими писателями Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«В Харькове убрали скульптуры персонажей произведения «12 стульев», написанного уроженцами Одессы. На улице Ярослава Мудрого были сняты статуи Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и Эллы Щукиной. Вероятнее всего, это произошло в рамках процесса деколонизации», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Роман «Двенадцать стульев» был написан в конце 1920-х годов и стал классикой русской литературы.

До этого украинские власти переименовали ряд улиц в Одессе, в том числе улицу Ильфа и Петрова.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и изменение топонимов, связанных с советским прошлым. В частности, только в Ужгороде в мае этого года было изменено 10 названий улиц.

21 марта 2023 года Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

Ранее сообщалось, что украинское село переименуют в рамках борьбы с имперской политикой.