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Кадыров поручил как можно скорее восстановить атакованное БПЛА здание в Чечне

Кадыров побывал на месте атаки БПЛА в Гудермесе и пообещал его восстановить

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Поврежденное из-за атаки дронов здание Российского университета спецназа, расположенное в городе Гудермес в Чечне, восстановят в кратчайшие сроки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что лично побывал в населенном пункте и осмотрел подвергшееся ударам высшее учебное заведение.

«Повреждения незначительны. На месте я дал ряд поручений ответственным лицам. Здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки», — подчеркнул Кадыров.

29 октября глава Чечни заявил, что территория Российского университета спецназа имени Владимира Путина подверглась атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате одно пустующее здание получило урон, на его крыше начался пожар.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Как рассказал Кадыров, на работу высшего учебного заведения данный инцидент никак не повлиял. При этом сотрудники профильных органов начали расследование, чтобы установить все детали произошедшего и причастных к этому лиц.

Ранее глава Чечни поручил не брать в плен украинских военных из-за атаки БПЛА на республику.

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