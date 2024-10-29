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В Кремле не стали возражать против «сухого закона» в Вологодской области

Песков назвал ограничение продажи алкоголя прерогативой местных властей

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле откликнулись на решение властей Вологодской области об ограничении продажи алкоголя двумя часами в сутки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Это прерогатива региональных властей», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области намерены резко ограничить продажу алкоголя на территории региона. В случае, если законопроект будет принят местной Думой, жители смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, по выходным и праздничным дням — без изменений, как раньше. Однако в некоторые праздники продажу спиртного запретят полностью. Например, 1 сентября, День российского студенчества, 1 Мая, День защиты детей и День России.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал законопроект «абсолютно взвешенным» и пояснил, что в случае поддержки региональной Думы он вступит в силу с марта 2025 года.

Объясняя необходимость таких мер, Федоров указал на сокращение численности населения региона и широкое распространение заболеваний, связанных с алкоголем (панкреатит, цирроз печени, кардиомиопатия и т.д.). По словам губернатора, только за прошлый год заболеваемость алкоголизмом выросла в регионе на 30%, а в федеральном рейтинге трезвости регионов «Вологодчина занимает позорное 71 место».

Ранее вологодский губернатор потребовал ценить его работу и говорить «спасибо».

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