Российский губернатор потребовал благодарить его за то, что он работает

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал благодарить его за то, что он работает. Об этом он заявил на церемонии награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона в преддверии их профессионального праздника, сообщает телеканал «Русский Север».

Чиновник опоздал на мероприятие на полтора часа. В какой-то момент он возмутился тем, что один из присутствующих смотрел в телефон во время его выступления.

«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли», – сказал губернатор.

В июле Филимонов преподал «урок английского» на совещании с правительством Вологодской области, узнав о плохих результатах выпускников региона на ЕГЭ по иностранным языкам.

До этого он отметился рэпом на английском на мероприятии в честь Дня молодежи, «вертушкой» и призывами вологжан к трезвости.

Ранее Путин призвал чиновников не держать обращения граждан «где-то под сукном».