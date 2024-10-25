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Российский губернатор потребовал благодарить его за то, что он работает

Вологодский губернатор Филимонов попросил благодарить его за то, что он работает

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал благодарить его за то, что он работает. Об этом он заявил на церемонии награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона в преддверии их профессионального праздника, сообщает телеканал «Русский Север».

Чиновник опоздал на мероприятие на полтора часа. В какой-то момент он возмутился тем, что один из присутствующих смотрел в телефон во время его выступления.

«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли», – сказал губернатор.

В июле Филимонов преподал «урок английского» на совещании с правительством Вологодской области, узнав о плохих результатах выпускников региона на ЕГЭ по иностранным языкам.

До этого он отметился рэпом на английском на мероприятии в честь Дня молодежи, «вертушкой» и призывами вологжан к трезвости.

Ранее Путин призвал чиновников не держать обращения граждан «где-то под сукном».

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