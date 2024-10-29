Из больницы выписали пострадавшего при жесткой посадке вертолета в нижегородском лесу

Один из пострадавших после жесткой посадки вертолета санавиации в лесу Нижегородской области выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители министерства здравоохранения региона отметили, что второй пострадавший может выйти из больницы в среду, 30 октября. Информация о выписке остальных пострадавших пока не раскрывается.

«По состоянию на 12:30 29 октября, в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко продолжают лечение четыре человека, которые находились на борту вертолета санитарной авиации. Один пациент проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, три пациента – в профильных отделениях. Пятый пациент был выписан и направлен домой для амбулаторного наблюдения», — рассказали в минздраве.

Вертолет совершил жесткую посадку в лесу 22 октября. На борту находился пациент, его жизнь удалось спасти благодаря мастерству пилотов. Один из них повредил ногу, а остальные пассажиры борта не получили серьезных увечий.

Вскоре после аварийной посадки межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при эксплуатации вертолета.

Ранее аварийную посадку на Ставрополье совершил самолет Ан-2.