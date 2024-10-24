СК возбудил дело после аварийной посадки вертолета в Нижегородской области

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета санитарной авиации в Нижегородской области. Дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при движении и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к значительному ущербу (ч. 1 ст. 263 УК РФ), говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительной версии следствия, 22 октября 2024 года вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в лесистой местности, расположенной в 2 км к северу от поселка Малая Овсянка в Нижегородской области. Причиной инцидента стали нарушения правил безопасности. В результате происшествия члены экипажа и пассажиры получили множественные травмы, вертолет был разрушен, а собственник понес значительные убытки.

Следователи СК проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех деталей и причин случившегося, а также готовят ряд экспертиз.

В конце сентября в Тамбовской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку. Все произошло в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка. На борту воздушного судна был только пилот, он не пострадал.

Ранее в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.