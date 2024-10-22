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В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку

Вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области, ранен пилот

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха.

«На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера. В результате инцидента, один из пилотов повредил ногу. Других существенных травм никто не получил.

К месту инцидента направлены два вертолета для эвакуации людей.

В конце сентября в Тамбовской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку. Все произошло в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка. На борту воздушного судна был только пилот, он не пострадал. Позже к расследованию присоединилась Росавиация.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.

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