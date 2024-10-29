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Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2025 года МРОТ вырастет до 22 440 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 19 242 рубля. Подобное увеличение затронет около 4,2 млн работающих граждан.

Закон предполагает, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. По данным Росстата, в 2023 году медианная зарплата составляла 46 751 рубль.

До этого Путин отмечал, что МРОТ должен достичь не менее 35 тысяч рублей через шесть лет — к 2030 году. В 2024 году МРОТ вырос на 18,47%, по сравнению с 16 242 рублями в 2023 году.

В среду, 24 октября, Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года.

Ранее эксперт назвал сумму справедливого минимального размера оплаты труда.

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