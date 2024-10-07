Эксперт назвал сумму справедливого минимального размера оплаты труда

Справедливый минимальный размер оплаты труда россиян (МРОТ) составляет 30-35 тыс. рублей в среднем. Об этом «Газете.Ru» сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Для определения справедливого размера МРОТ на 2025 год прежде всего необходимо принимать во внимание реальный уровень инфляции и рост цен на базовые товары и услуги, который зачастую превышает официальные показатели. Кроме того, важно учитывать региональные различия в стоимости жизни, соотношение МРОТ с медианной зарплатой, а также возможности бюджета и экономики в целом. Планируемый МРОТ на 2025 год в размере 22 440 рублей может оказаться недостаточным, учитывая реальный рост цен», — пояснил эксперт.

По его словам, справедливый МРОТ должен обеспечивать не только оплату коммунальных услуг, но и возможность покупать качественные продукты питания, оплачивать базовые услуги (транспорт и связь), приобретать необходимую одежду и обувь, лекарства и базовые медицинские услуги, а также откладывать небольшую сумму на непредвиденные расходы.

Для расчета оптимального МРОТ Антонов предложил подход, включающий детальный анализ потребительской корзины в разных регионах с учетом реального роста цен, установление МРОТ на уровне не менее 60-70% от средней зарплаты по стране вместо планируемых 48% и введение региональных коэффициентов для учета разницы в стоимости жизни, а также обеспечение ежеквартальной индексации МРОТ в соответствии с реальной инфляцией.

По словам Аналитика, достижение такого уровня МРОТ потребует пересмотра бюджетной политики, стимулирования роста производительности труда, борьбы с теневой экономикой и неофициальными зарплатами, а также поддержки малого и среднего бизнеса для компенсации роста затрат на оплату труда.

30 сентября правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2025 года в размере 22 440 рублей. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля. По закону в МРОТ входят оклад, а также стимулирующие выплаты, например, премия за качество работы.

Ранее сообщалось, что бюджетникам хотят проиндексировать зарплаты в 2025 году.