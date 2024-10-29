Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приближение ВС РФ вынудило власти Купянска в Харьковской области покинуть город

Ганчев: власти бегут из Купянска в Харьковской области из-за приближения ВС РФ

close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Вооруженные силы РФ приближаются к Купянску Харьковской области, оттесняя украинские войска и вынуждая оккупационные власти покидать город. Об этом заявил ТАСС глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, армия России заняла выгодные позиции на Купянском направлении, улучшив контроль над ключевыми участками фронта.

«Мы приближаемся к Купянску. Наш противник это видит отчетливо, поэтому местные оккупационные власти задерживаться в городе не собираются», — отметил Ганчев.

20 октября он сообщил, что украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск. По словам Ганчева, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация. Он отметил, что там нет работников и тех, кто мог бы обеспечить людей чем-то в виде гуманитарной или адресной помощи.

19 октября Ганчев рассказал, что около 50 населенных пунктов региона находятся под контролем РФ. Администрация имеет доступ в 34 из них, в остальные населенные пункты ее не пускают военные из соображений безопасности.

Ранее российские войска не дали ВСУ подтянуть силы на Купянское направление.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами