Приближение ВС РФ вынудило власти Купянска в Харьковской области покинуть город

Вооруженные силы РФ приближаются к Купянску Харьковской области, оттесняя украинские войска и вынуждая оккупационные власти покидать город. Об этом заявил ТАСС глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, армия России заняла выгодные позиции на Купянском направлении, улучшив контроль над ключевыми участками фронта.

«Мы приближаемся к Купянску. Наш противник это видит отчетливо, поэтому местные оккупационные власти задерживаться в городе не собираются», — отметил Ганчев.

20 октября он сообщил, что украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск. По словам Ганчева, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация. Он отметил, что там нет работников и тех, кто мог бы обеспечить людей чем-то в виде гуманитарной или адресной помощи.

19 октября Ганчев рассказал, что около 50 населенных пунктов региона находятся под контролем РФ. Администрация имеет доступ в 34 из них, в остальные населенные пункты ее не пускают военные из соображений безопасности.

Ранее российские войска не дали ВСУ подтянуть силы на Купянское направление.