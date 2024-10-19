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Власти Харьковской области рассказали, сколько населенных пунктов находятся под контролем РФ

Ганчев: РФ контролирует около 50 населенных пунктов Харьковской области

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РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ. Его слова передает РИА Новости.

По словам Ганчева, администрация имеет доступ в 34 из них, в остальные населенные пункты администрацию не пускают военные в целях безопасности.

«Часть из них (из 50 населенных пунктов. — «Газета.Ru»), которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной», — пояснил чиновник.

До этого Ганчев заявлял, что Харьков необходимо взять под контроль, поскольку это русский город.

По мнению Ганчева, Харьков «ждет своего времени». При этом обсуждать планы по Харькову нужно в том случае, когда российские войска подойдут к городу, добавил он.

До этого Ганчев говорил, что полностью поддерживает жителей Харьковской области, предлагающих провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации.

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