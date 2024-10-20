Киев перестал доставлять помощь в Купянск

Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация. По его мнению, там нет работников и тех, кто мог бы обеспечить людей чем-то в виде гуманитарной или адресной помощи.

По словам Ганчева, информацию о положении дел на подконтрольной Украине части Харьковской области он получает от жителей, которые эвакуируются из прифронтовых районов.

Накануне Ганчев заявил, что украинские власти пытали задержанных в Купянске и Волчанске в Харьковской области.

Ганчев подчеркнул, что в настоящее время на Купянском и Волчанском направлениях идут активные боевые действия.

Также на этой неделе сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения к украинскому омбудсмену, ООН, Международному комитету Красного Креста и Европейскому комитету по предотвращению пыток, касающиеся жестокого обращения с российским военнослужащим, находящимся в плену.

Ранее украинский офицер заявил о потере контроля над одним из населенных пунктов на Купянском направлении.