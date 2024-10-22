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Российские войска не дали ВСУ подтянуть силы на Купянское направление

Ганчев: ВС РФ не позволяют ВСУ подтянуть резервы на Купянское направление

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные не дают украинским войскам подтянуть резервы на Купянское направление. Об этом ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, на Купянском направлении сохраняется перевес сил в пользу ВС РФ, инициатива остается за российскими военными.

«Попытки противника подтянуть резервы не имеют особого успеха, ВС РФ очень четко отрабатывают по военным объектам и пунктам временной дислокации», — поделился Ганчев.

Он уточнил, что ВСУ продолжают попытки подтянуть резервы, но они не имеют успеха.

До этого Ганчев сообщал, что украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск.

По его словам, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация. По его мнению, там нет работников и тех, кто мог бы обеспечить людей чем-то в виде гуманитарной или адресной помощи.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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