Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин выступил за равные зарплаты медработников по всей России

Путин: разброса в зарплатах медработников в разных регионах быть не должно

close
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Разброса в зарплатах врачей и медсестер между регионами быть не должно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах», — сказал российский лидер.

По его словам, уровень денежного вознаграждения может быть разным и нередко «значительно отличается» даже в соседних субъектах федерации. Глава государства подчеркнул, что разброса в зарплатах не должно быть не только у медиков, но также и у педагогов и других специалистов.

Год назад Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей. Такие меры уже были предприняты на Дальнем Востоке.

Летом председатель правительства Михаил Мишустин пообещал врачам единовременные выплаты в размере до 2 млн рублей по программе «Земский доктор» за переезд для трудоустройства в новые регионы РФ.

Ранее Путин выразил уверенность в динамичном развитии новых регионов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами