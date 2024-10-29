Путин выступил за равные зарплаты медработников по всей России

Разброса в зарплатах врачей и медсестер между регионами быть не должно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах», — сказал российский лидер.

По его словам, уровень денежного вознаграждения может быть разным и нередко «значительно отличается» даже в соседних субъектах федерации. Глава государства подчеркнул, что разброса в зарплатах не должно быть не только у медиков, но также и у педагогов и других специалистов.

Год назад Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей. Такие меры уже были предприняты на Дальнем Востоке.

Летом председатель правительства Михаил Мишустин пообещал врачам единовременные выплаты в размере до 2 млн рублей по программе «Земский доктор» за переезд для трудоустройства в новые регионы РФ.

Ранее Путин выразил уверенность в динамичном развитии новых регионов РФ.