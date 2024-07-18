Мишустин пообещал высокие «подъемные» врачам в новых регионах РФ

Премьер Мишустин пообещал врачам единовременные выплаты в размере до 2 млн рублей по программе «Земский доктор» за переезд для трудоустройства в новые регионы РФ. Его слова приводит ТАСС.

Выплаты для врачей, переезжающих в другие труднодоступные регионы РФ, составляют 1 млн рублей. Выплаты для фельдшеров и медицинских сестер при переезде составят 1 млн рублей в новых регионах РФ и 500 тыс. рублей в других регионах. По словам Мишустина, повышение доступности качественной медицины во всех частях страны является одним из приоритетов правительства РФ.

Всего на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выделено свыше 1 млрд рублей, из них 350 млн — на 2024 год.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей. Такие меры уже были предприняты на Дальнем Востоке.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют с 2012 года. Они позволяют врачам получать 2 млн рублей в случае заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, на территории Крайнего Севера и в Арктической зоне, 1,5 млн рублей в случае работы в труднодоступных местах, список которых отдельно утверждается региональными властями, а также 1 млн рублей в случае работы в других местностях. При этом выплаты для фельдшеров в два раза меньше.

Ранее Путин выразил уверенность в динамичном развитии новых регионов РФ.