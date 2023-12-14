Путин предложил повысить подъемные по программе «земский доктор»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции предложил повысить подъемные по программе «земский доктор» для врачей до 2 млн рублей, для фельдшеров — до 1 млн рублей.

Такие меры были предприняты на Дальнем Востоке.

«Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для «земского доктора»», — сказал российский лидер, подводя итоги года.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.