Путин выразил уверенность в динамичном развитии новых регионов РФ

Новые регионы в составе Российской Федерации будут уверенно развиваться и вставать на ноги. С таким утверждением выступил президент России Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

«Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область», — предсказал глава государства

По мнению Путина, означенные области будет развиваться в составе «общей нашей большой семьи» России

«Все будет вставать на ноги», — подчеркнул российский лидер.

Президент обратил внимание, что вопрос стабильности и безопасности местных жителей занимает приоритетное значение в развитии новых регионах страны.

В апреле Путин принял участие в открытии новых социальных объектов в Донецке, Мариуполе и Луганске по видеоконференцсвязи. В ДНР открылся ГБУ ДНР «Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора В.К. Чайки» (ГБУ ДНР РПЦ). Общая площадь нового объекта составила 28 тысяч квадратных метров. Центр стал самым современным в республике медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья.

Ранее Путин рассказал, какой регион планирует посетить.