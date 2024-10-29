Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Законопроект о внесудебной блокировке ресурсов, на которых распространяется информация о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и о способах организации незаконной миграции будут признаваться недопустимыми, а генпрокурор России или его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор (РКН) с требованием их блокировки.

В настоящее время депутаты рассматривают целый пакет законодательных нововведений, касающихся нелегальной миграции.

29 октября Дума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции.

В тот же день совершение преступления нелегальным мигрантом было признано депутатами отягчающим обстоятельством.

Всего до конца года Госдума планирует принять шесть законов по миграционной политике.

Ранее Володин заявил о росте числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.