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Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Закон о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов принят Госдумой

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Законопроект о внесудебной блокировке ресурсов, на которых распространяется информация о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и о способах организации незаконной миграции будут признаваться недопустимыми, а генпрокурор России или его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор (РКН) с требованием их блокировки.

В настоящее время депутаты рассматривают целый пакет законодательных нововведений, касающихся нелегальной миграции.

29 октября Дума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции.

В тот же день совершение преступления нелегальным мигрантом было признано депутатами отягчающим обстоятельством.

Всего до конца года Госдума планирует принять шесть законов по миграционной политике.

Ранее Володин заявил о росте числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.

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