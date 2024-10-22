Госдума примет шесть законов по миграционной политике до конца года

Государственная дума планирует до декабря принять шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с начала 2024 года было принято семь законов, регулирующих миграционную сферу. В настоящее время еще шесть законов находятся на рассмотрении.

Глава Госдумы отметил, что необходимо создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией, а иностранцы должны соблюдать законы России, уважать традиции и знать русский язык.

22 октября Госдума на пленарном заседании рассмотрит три законопроекта, связанных с пресечением незаконной миграции, добавил Володин. В частности, одним из законов предлагается изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для компаний и организаций за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. За это будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 60 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородец зарегистрировал у себя дома 12 мигрантов и стал фигурантом уголовного дела.