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Володин заявил о росте числа преступлений, связанных с незаконной миграцией

Володин: в 2024 году выросло число преступлений, связанных с незаконной миграцией

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, за семь месяцев в 2024 году выросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

«За семь месяцев в 2,8 раза выросло число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Именно по причине безнаказанности или отсутствия строгого наказания. Мы с вами как раз предлагаем все это изменить», — сказал он.

Володин подчеркнул, что все граждане, которые хотят нажиться на незаконной регистрации, прописывая у себя сотни мигрантов, будут нести уголовную ответственность от 2 до 6 лет.

Он добавил, что в 2024 году было зафиксировано 4600 фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году.

«Предлагаются решения о повышении ответственности, усилении наказания и отнесении мигрантов, которые незаконно находятся на территории РФ, к категории, в отношении которых будут уже приниматься решения более строгие, учитывая отягощающий фактор того, что они незаконно находятся в России», — пояснил Володин.

Накануне в Кемеровской области задержали двоих россиян за организацию незаконной миграции.

Ранее в России заявили об окончании нелегальной миграции.

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