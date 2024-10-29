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Российские военные уничтожили беспилотник над Крымом

МО: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Черным морем у побережья Крыма

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 13:40 (мск) пресечена попытка совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

29 октября оборонное ведомство России сообщило, что за ночь средства ПВО сбили семь беспилотников над регионами России. Два БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях и один — над акваторией Черного моря.

28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде привела к повреждению 11 квартир и госпитализации женщины. Пострадавшая была доставлена в горбольницу №2 с ушибом грудной клетки и переломом ребер. На шести этажах жилого дома оказались повреждены окна, балконы и фасад.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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